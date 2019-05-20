Было весело: что мы вынесли из первой речи Президента Зеленского

УНН собрал ключевые цитаты Зеленского с сегодняшней речи.

"После победы на выборах мой шестилетний сын сказал: "По телевизору говорят, что "Зеленский - Президент..."

Получается, что... я... тоже Президент?!" На самом деле это истина. Каждый из нас - Президент.

Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев. Это - наша общая победа.

Каждый из нас только положил руку на конституцию и присягнул на верность Украине.

Каждый из Нас погиб на Донбассе.



Каждый день мы теряем каждого из нас. И каждый из нас - переселенец. И каждый из нас - заробитчанин. Те, кто не нашел себя дома, а нашел на чужбине.

Нас 65000000. Тех, кого родила украинская земля.



Обращаюсь ко всем украинцам на планете.

Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Привезите нам свои знания, свой опыт и нравственные ценности", - сказал Зеленский.

Он напомнил о сборной Исландии по футболу, которая удивила весь мир своим стремлением к победе.

"Мы должны стать исландцами в футболе .

Вспомните сборную Исландии на Чемпионате Европы. Когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик защищали честь своей страны, и сделали это, хотя никто не верил.

И это - наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами в обороне родной земли, японцами в технологиях, швейцарцами в умении счастливо жить друг с другом", - подчеркнул Зеленский.

Первой и главной задачей назвал завершение войны.

"Наше первое задание - прекращение огня на Донбассе. А на что вы готовы ради прекращения огня?

Для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. Я готов терять свою популярность, рейтинги, если надо, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наши территории, никогда.

История несправедлива. Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы готовы к диалогу", - сказал Президент и дальше перешел на русский язык.

"Для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Следующий вызов - возвращение утраченных территорий. Невозможно потерять то, что наше по праву. Крым и Донбасс - это украинская земля, где мы потеряли самое главное - людей.

Мы потеряли их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они - наши", - сказал Зеленский и, вероятно, этими словами вызвал реплику со стороны нардепа Олега Ляшко.

Среагировав мгновенно Зеленский обратился к Ляшко: "Спасибо, что продолжаете делить людей, господин Ляшко. И пусть кто угодно раздает хоть по 10 паспортов, это ничего не изменит. Потому украинец - это не в паспорте, украинец - это в сердце. Я точно это знаю от бойцов, которые защищают нашу Украину. Сделаю все, чтобы вы чувствовали уважение. Это достойное финансовое обеспечение, жилищные условия, отдых. Нужно не говорить о стандартах НАТО, а творить это. Кроме войны есть еще много бед, которые делают украинцев несчастными - тарифы, пенсии, медицина, "мифические" украинские дороги".

Не обошлось от отсылок к американскому актеру-президенту Рейгану. Зеленский процитировал его слова:

"Правительство не решает наших проблем, правительство и есть проблемы".

После этого Президент призвал чиновников написать заявления об отставке.

"Мое избрание доказывает - граждане устали от "надутых" политиков. К власти должны прийти люди, которые будут служить народу. Я не хочу, чтобы в ваших кабинетах висели фотографии. Потому что президент - не икона, а не идол, президент - это не портрет.

Украинцы хотят не слов а действий, поэтому, уважаемые депутаты, вы сами назначили инаугурацию в понедельник. Это значит, что сегодня будем работать. Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, уголовную ответственность за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые избирательные списки.

Я прошу вас освободить от должностей председателя СБУ, Генпрокурора, министра обороны Украины. Это не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно. У вас на это 2 месяца. Сделайте это, повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду 8 созыва", - заявил Зеленский.

После этого обратился к украинцам.

"Слава Украине!

Дорогой народ, за свою жизнь старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Я так чувствовал.

Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали", - подытожил Президент.