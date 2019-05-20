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Було весело: що ми винесли з першої промови Президента Зеленського

Було весело: що ми винесли з першої промови Президента Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Сьогодні Володимир Олександрович Зеленський склав присягу народові та офіційно вступив на посаду Президента України. Одразу після урочистих обрядів новий Президент виступив із першою промовою, в якій переходив з Української на російську і навпаки, спілкувався з Олегом Ляшком та порівнював українців зі збірною Ісландії по футболу. Як сказав після виступу Президента спікер ВР Андрій Парубій, “було весело”, передає кореспондент УНН.

УНН зібрав ключові цитати Зеленського з сьогоднішньої промови.

"Після перемоги на виборах мій шестирічний син сказав: "По телевізору кажуть, що "Зеленський – Президент…"
Виходить, що… я… теж Президент?!" Насправді це істина. Кожен з нас – Президент.

Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це – наша спільна перемога.
Кожен з нас щойно поклав руку на конституцію і присягнув на вірність Україні.

Кожен з Нас загинув на Донбасі.

Кожного дня ми втрачаємо кожного з нас. І кожен з нас – переселенець. І кожен з нас – заробітчанин. Ті, хто не знайшов себе вдома, а знайшов на чужині.

Нас 65 мільйонів. Тих, кого народила українська земля.

Звертаюсь до всіх українців на планеті.

Ви повинні їхати в Україну не в гості а додому. Привезіть нам свої знання, свій досвід і моральні цінності", - сказав Зеленський. 

Він нагадав про збірну Ісландії з футболу, яка здивувала весь світ своїм прагненням до перемоги. 

"Ми повинні стати ісландцями у футболі.

Згадайте збірну Ісландії на Чемпіонаті Європи. Коли дантист, режисер, пілот, студент і прибиральник захищали честь своєї країни, і зробили це, хоча ніхто не вірив.

І це – наш шлях. Ми повинні стати ісландцями у футболі, ізраїльтянами в обороні рідної землі, японцями у технологіях, швейцарцях у вмінні щасливо жити один з одним", - наголосив Зеленський. 

Першим і головним завданням назвав завершення війни. 

"Наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. А на що ви готові заради припинення вогню?
Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я готовий втрачати свою популярність, рейтинги, якщо треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території, ніколи.

Історія несправедлива. Не ми почали цю війну, але нам її закінчувати. І ми готові до діалогу", - сказав Президента та далі перейшов на росіську.

"Для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Наступний виклик – повернення втрачених територій. Неможливо втратити те, що наше по праву. Крим і Донбас – це українська земля, де ми втратили найголовніше – людей.

Мы потеряли их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтоб они чувствовали себя украинцами. Они не чужие – вони наші", - сказав Зеленський і, ймовірно цими словами викликав реплику з боку нардепа олега Ляшка.

Зреагувавши миттєво Зеленський звернувся до Ляшка: "Дякую що продовжуєте ділити людей, пан Ляшко. И пусть кто угодно раздает хоть по 10 паспортов, это ничего не изменит. Бо українець – це не в паспорті, українець – це в серці. Я точно це знаю від бійців, які захищають нашу Україну. Зроблю все, аби ви відчували повагу. Це гідне фінансове забезпечення, житлові умови, відпочинок. Потрібно не розповідати про стандарти НАТО, а творити це. Окрім війни є ще багато бід, які роблять українців нещасливими – тарифи, пенсії, медицина, "міфічні" українські дороги".

Не обійшлося і до відсилок до американського актора-президента Рейгана. Зеленський процитував його слова: 

"Уряд не вирішує наших проблем, уряд і є проблеми".

Після цього Президент закликав урядовців написати заяви про відставку

"Моє обрання доводить – громадяни втомились від "надутих" політиків. До влади мають прийти люди, які будуть служити народу. Я не хочу, щоб у ваших кабінетах висіли мої зображення. Бо президент – не ікона, не ідол, президент – це не портрет.

Українці хочуть не слів а дій, тож, шановні депутати, ви самі призначили інавгурацію в понеділок. Це значить, що сьогодні будемо працювати. Дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканість, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть будь ласка відкриті виборчі списки.

Я прошу вас звільнити з посад голову СБУ, Генпрокурора, міністра оборони України. Це не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо. У вас на це 2 місяці. Зробіть це, повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду 8 скликання", - заявив Зеленський.

Після цього звернувся до українців.

"Слава Україні!

Дорогий народ, за своє життя намагався робити все, щоб українці посміхались. Я так відчував.
Наступні 5 років я зроблю все, щоб українці не плакали", - завершив Президент.

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