Зеленський закликав українців стати першими у футболі, обороні й технологіях
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Новообраний Президент України закликав українців стати першими в різних галузях і перемагати, подібно збірній Ісландії на Чемпіонаті світу з футболу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час урочистої промови з нагоди інавгурації з трибуни Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.
“Ми повинні стати ісландською збірною у футболі, ізраїльтянами в обороні рідної землі, японцями у технологіях, швейцарцями в умінні щасливо жити один з одним, не зважаючи на будь-які розбіжності”, - зазначив Зеленський.
За його словами, збірна команда Ісландії на ЧС з футболу складалась із дантиста, режисера, пілота, студента і прибиральника, але разом вони об’єдналися.
Нагадаємо, Володимир Зеленський, який здобув перемогу на президентських виборах в Україні, вступив на посаду Президента України.