Зеленский призвал украинцев стать первыми в футболе, обороне и технологиях
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины призвал украинцев стать первыми в различных отраслях и побеждать, подобно сборной Исландии на Чемпионате мира по футболу. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной речи по случаю инаугурации с трибуны Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.
"Мы должны стать исландской сборной в футболе, израильтянами в обороне родной земли, японцами в технологиях, швейцарцами в умении счастливо жить друг с другом, несмотря на любые разногласия", - отметил Зеленский.
По его словам, сборная команда Исландии на ЧМ по футболу состояла из дантиста, режиссера, пилота, студента и уборщика, но вместе они объединились.
Напомним, Владимир Зеленский, который одержал победу на президентских выборах в Украине, вступил в должность Президента Украины.