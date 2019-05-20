Президент до всіх українців на планеті: усім надам українське громадянство

"Ми все подолаємо, бо кожен з нас – українець. Ми всі українці. Не існує більших чи менших, правильних чи неправильних. Ми всі українці… Ми маємо бути єдині, адже тільки тоді ми сильні. Сьогодні я звертаюсь до всіх українців у світі – нас 65 млн. Так, не дивуйтесь, нас 65 мільйонів", - сказав Зеленський.

Він звернувся до українців у Європі і Азії, Північній та Південній Америці, Австралії і Африці.

"Я звертаюсь до всіх українців на планеті. Усім, хто готовий будувати сильну і успішну країну, я з радістю надам українське громадянство", - заявив Президент.

Нагадаємо, Зеленський вступив на посаду Президента України.

Додамо, за офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України отримав Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Його опонента Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців. Володимира Зеленського офіційно оголосили Президентом України. "Голос України" та "Урядовий кур'єр" опублікували офіційні результати виборів 3 травня.