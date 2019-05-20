Президент ко всем украинцам на планете: всем предоставлю украинское гражданство

"Мы все преодолеем, потому что каждый из нас - украинец. Мы все украинцы. Не существует больших или меньших, правильных или неправильных. Мы все украинцы... Мы должны быть едины, ведь только тогда сильные. Сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире - нас 65 млн. Так, не удивляйтесь, нас 65 миллионов", - сказал Зеленский.

Он обратился к гражданам Украины в Европе и Азии, Северной и Южной Америке, Австралии и Африке.

"Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Всем, кто готов строить сильную и успешную страну, я с радостью предоставлю украинское гражданство", - заявил Президент.

Напомним, Зеленский вступил в должность Президента Украины.

Добавим, по официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Его оппонента Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Владимира Зеленского официально объявили Президентом Украины. "Голос Украины" и " Урядовый курьер" опубликовали официальные результаты выборов 3 мая.