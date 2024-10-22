Будут рыть окопы: в ЦПИ при СНБО рассказали о возможной роли военных КНДР в войне против Украины

Военные КНДР могут быть использованы кремлем для рытья окопов и строительства укреплений на границе с Украиной. Это позволит разгрузить российскую пехоту для боевых действий, а северокорейских военных смешают с бурятами и якутами в российских батальонах. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Важно понимать по военным КНДР. Кроме чисто войны для начала на территории Курщины, возможно Белгородщины, в приграничье с Украиной, живая корейская сила также будет использоваться для рытья окопов и сооружения других фортификаций - написал Коваленко в Telegram.

По его словам, этим военные из КНДР разгрузят российскую пехоту в пропорциональном количестве.

Коваленко также считает, что кндровские военные будут смешаны с бурятами и якутами в российских батальонах.

Дополнение

17 октября Президент Зеленский заявил, что Северная Корея готовит контингент для того, чтобы они воевали против Украины. Есть намерение подготовить 10 тыс. солдат.

Источники УНН сообщали, что российская армия северокорейских солдат для участия в боевых действиях против Украины на четырех полигонах.

В Соединенных Штатах предупредили, что отправка Северной Кореей войск для поддержки России в войне в Украине была бы опасным развитием событий.