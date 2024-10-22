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Будуть рити окопи: в ЦПД при РНБО розповіли про можливу роль військових КНДР у війні проти України

Київ • УНН

 • 16074 перегляди

Керівник ЦПД РНБО заявив, що КНДР може надіслати військових для риття окопів на кордоні з Україною. Це розвантажить російську піхоту, а корейців можуть змішати з бурятами і якутами в російських батальйонах.

Будуть рити окопи: в ЦПД при РНБО розповіли про можливу роль військових КНДР у війні проти України

Військові КНДР можуть бути використані кремлем для риття окопів та будівництва укріплень на кордоні з Україною. Це дозволить розвантажити російську піхоту для бойових дій, а північнокорейських військових змішають з бурятами і якутами в російських батальйонах. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН

Важливо розуміти по військових КНДР. Окрім суто війни для початку на території Курщини, можливо Бєлгородщини, у прикордонні з Україною, жива корейська сила також буде використовуватися для риття окопів та спорудження інших фортифікацій

- написав Коваленко у Telegram.

За його словами, цим військові з КНДР розвантажать російську піхоту у пропорційній кількості. 

Коваленко також вважає, що кндрівські військові будуть змішані з бурятами і якутами в російських батальйонах.

Доповнення

17 жовтня Президент Зеленський заявив, що Північна Корея готує контингент для того, щоб вони воювали проти України. Є намір підготувати 10 тис. солдатів. 

Джерела УНН повідомляли, що російська армія північнокорейських солдатів для участі в бойових діях проти України на чотирьох полігонах. 

У Сполучених Штатах попередили, що відправлення Північною Кореєю військ для підтримки росії у війні в Україні була б небезпечним розвитком подій. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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