Будут хорошие новости относительно артиллерии и ПВО: Зеленский о переговорах с президентом Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский анонсировал хорошие новости из Румынии по артиллерии и ПВО для Украины. Об этом он заявил во время совместной пресс конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, передает корреспондент УНН.
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«Будут хорошие новости о артиллерии и ПВО. Большое спасибо за это», - сказал Зеленский.
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Украинские пилоты войдут в первую «волну» учения на истребителях F16 в Румынии.
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