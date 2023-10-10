Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО: Зеленський про переговори з президентом Румунії

Цитата

«Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО. Дуже дякую за це», - сказав Зеленський.

Доповнення

Українські пілоти увійдуть до першої «хвилі» навчання на винищувачах F-16 в Румунії.

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