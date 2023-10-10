Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО: Зеленський про переговори з президентом Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський анонсував хороші новини з Румунії щодо артилерії та ППО для України. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, передає кореспондент УНН.
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«Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО. Дуже дякую за це», - сказав Зеленський.
Доповнення
Українські пілоти увійдуть до першої «хвилі» навчання на винищувачах F-16 в Румунії.
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