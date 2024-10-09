Буданов был с бойцами ГУР на ключевом этапе операции по освобождению агрегатного завода в Волчанске - разведчик Линукс

Начальник ГУР Кирилл Буданов присутствовал во время операции по освобождению Волчанского агрегатного завода на ключевом этапе и непосредственно руководил миссией. Об этом рассказал командир подразделения «Стугна» спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным Линукс в эфире национального телемарафона, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Он заявил, что важным этапом миссии стало незаметное для врага накопление наших сил и средств в районе проведения боевой задачи.

Это как раз классика операций для спецподразделений. Это сложная многоэтапная операция, к выполнению которой были привлечены большие силы: и беспилотных систем, и артиллерии, и личного состава, который имеет опыт зачистки подобных зданий. Поэтому это была задача для нас, и мы ее выполнили полностью

По его словам, одним из важных факторов при осуществлении миссии была четкая координация между задействованными в штурме группами спецподразделения Тимура - «Стугна», «Парагон», «Юнгер», РДК, БДК, «Террор».

«Каждая из этих групп имела свою специфику работы, и в целом удалось соблюсти эту координацию. Это всегда важно в любых подразделениях», - отметил Линукс.

Также он рассказал о роли начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова при освобождении Волчанского агрегатного.

Ни для кого не секрет, что Кирилл Алексеевич Буданов часто непосредственно участвует в операциях. Конкретно в этой операции он был с нами в ключевой момент, на ключевом этапе. Несколько суток присутствовал, непосредственно руководил миссией. Безусловно, это поддерживает бойцов, дает им мотивацию