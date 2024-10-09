Буданов был с бойцами ГУР на ключевом этапе операции по освобождению агрегатного завода в Волчанске - разведчик Линукс
Киев • УНН
Начальник ГУР Кирилл Буданов лично руководил операцией по освобождению Волчанского агрегатного завода на ключевом этапе. Операция была сложной, многоэтапной и привлекала различные подразделения и виды вооружения.
Начальник ГУР Кирилл Буданов присутствовал во время операции по освобождению Волчанского агрегатного завода на ключевом этапе и непосредственно руководил миссией. Об этом рассказал командир подразделения «Стугна» спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным Линукс в эфире национального телемарафона, передает УНН со ссылкой на ГУР.
Он заявил, что важным этапом миссии стало незаметное для врага накопление наших сил и средств в районе проведения боевой задачи.
Это как раз классика операций для спецподразделений. Это сложная многоэтапная операция, к выполнению которой были привлечены большие силы: и беспилотных систем, и артиллерии, и личного состава, который имеет опыт зачистки подобных зданий. Поэтому это была задача для нас, и мы ее выполнили полностью
По его словам, одним из важных факторов при осуществлении миссии была четкая координация между задействованными в штурме группами спецподразделения Тимура - «Стугна», «Парагон», «Юнгер», РДК, БДК, «Террор».
«Каждая из этих групп имела свою специфику работы, и в целом удалось соблюсти эту координацию. Это всегда важно в любых подразделениях», - отметил Линукс.
Также он рассказал о роли начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова при освобождении Волчанского агрегатного.
Ни для кого не секрет, что Кирилл Алексеевич Буданов часто непосредственно участвует в операциях. Конкретно в этой операции он был с нами в ключевой момент, на ключевом этапе. Несколько суток присутствовал, непосредственно руководил миссией. Безусловно, это поддерживает бойцов, дает им мотивацию
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