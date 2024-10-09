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Буданов був з бійцями ГУР на ключовому етапі операції із звільнення агрегатного заводу у Вовчанську - розвідник Лінукс

Буданов був з бійцями ГУР на ключовому етапі операції із звільнення агрегатного заводу у Вовчанську - розвідник Лінукс

Київ • УНН

 • 12202 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов особисто керував операцією зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу на ключовому етапі. Операція була складною, багатоетапною і залучала різні підрозділи та види озброєння.

Начальник ГУР Кирило Буданов був присутній під час операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу на ключовому етапі та безпосередньо керував місією. Про це розповів командир підрозділу "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Лінукс в ефірі національного телемарафону, передає УНН з посиланням на ГУР.  

Він заявив, що важливим етапом місії стало непомітне для ворога накопичення наших сил і засобів у районі проведення бойового завдання. 

Це якраз класика операцій для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили: і безпілотних систем, і артилерії, і особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас, і ми його виконали повністю

- зазначив розвідник. 

 За його словами, одним з важливих факторів під час здійснення місії  була чітка координація між задіяними у штурмі групами спецпідрозділу Тимура - "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Терор". 

"Кожна з цих груп мала свою специфіку роботи, і загалом вдалось дотриматись цієї координації. Це завжди важливо в будь-яких підрозділах", - наголосив Лінукс.

 Також він розказав про роль начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова під час звільнення Вовчанського агрегатного. 

Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував місією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію

- сказав розвідник.

Під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську бійці ГУР взяли в полон близько 20 окупантів - розвідник25.09.24, 15:50 • 13414 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
syly-spetsialnykh-operatsii-ukrainaСили спеціальних операцій Збройних сил України
kyrylo-budanovКирило Буданов

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