Буданов був з бійцями ГУР на ключовому етапі операції із звільнення агрегатного заводу у Вовчанську - розвідник Лінукс

Начальник ГУР Кирило Буданов був присутній під час операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу на ключовому етапі та безпосередньо керував місією. Про це розповів командир підрозділу "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Лінукс в ефірі національного телемарафону, передає УНН з посиланням на ГУР.

Він заявив, що важливим етапом місії стало непомітне для ворога накопичення наших сил і засобів у районі проведення бойового завдання.

Це якраз класика операцій для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили: і безпілотних систем, і артилерії, і особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас, і ми його виконали повністю