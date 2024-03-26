Британский суд отложил экстрадицию основателя WikiLeaks Ассанжа в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во вторник получил разрешение британского суда обжаловать его экстрадицию в США, где его разыскивают по обвинениям в шпионаже. Поэтому Ассанж пока не будет экстрадирован. Об этом сообщает CNBS News, пишет УНН.

Детали

Решение Высокого суда Лондона означает, что Ассанж будет иметь возможность добиться нового рассмотрения дела об экстрадиции, если США не предоставят "удовлетворительные гарантии" по определенным аспектам, которые будут касаться оснований его апелляции.

Суд заявил, что даст США три недели для предоставления заверений, что Ассанжу разрешено полагаться на Первую поправку к Конституции США, что он не пострадает в суде из-за своего гражданства, что ему будет предоставлена такая же защита, как и гражданину США, и что он не будет приговорен к смертной казни.

Следующее слушание дела назначили на 20 мая.

52-летний Ассанж уже более десяти лет борется против экстрадиции. За это время он провел семь лет в изгнании в посольстве Эквадора в Лондоне, а последние почти пять лет - в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш.

Американская прокуратура стремится привлечь Ассанжа к суду после того, как WikiLeaks опубликовал сотни тысяч конфиденциальных военных файлов и дипломатических документов, связанных с войнами в Афганистане и Ираке.

Ассанжу предъявлено 18 обвинений, в том числе в сговоре с целью взлома правительственных компьютеров и нарушении закона о шпионаже. В Соединенных Штатах ему грозит до 175 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже.

Дополнение

WikiLeaks получил международную известность в 2010 году, когда опубликовал видео об атаке вертолета Apache в 2007 году американскими войсками в Багдаде, в результате чего погибли двое журналистов Reuters.

После этой громкой публикации сайт опубликовал сотни тысяч других секретных файлов, обнародовав информацию, которая часто ставила Вашингтон в неловкое положение.

WSJ: Ассанж может избежать экстрадиции