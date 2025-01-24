Британский подросток, убивший трех девушек в Англии, приговорен как минимум к 52 годам заключения
Киев • УНН
18-летний Аксель Рудакубана приговорен к 52 годам заключения за убийство трех девочек в возрасте 6-9 лет в Саутпорте. Преступник, одержимый насилием, также признан виновным в производстве рицина и владении пособником Аль-Каиды.
Восемнадцатилетний Аксель Рудакубана, виновный в убийстве трех девушек в североанглийском городе Саутпорт 29 июля 2024 года, был приговорен в четверг к минимальному сроку заключения в 52 года.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Британский подросток, убивший трех девушек на танцевальном мероприятии, посвященном Тейлор Свифт, был заключен в четверг по меньшей мере на 52 года за убийства 6-летней Бебе Кинг; Элси Дот Стэнкомб (7 лет), и Алисы да Силва Агиар (9 лет), а также попытку убийства восьми других несовершеннолетних.
18-летний Аксель Рудакубана признался в в в северном английском городке Саутпорт - зверстве, которое шокировало Британию. Премьер-министр Кейр Стармер назвал это одним из самых ужасных моментов в истории Британии.
Судья Джулиан Гуз назвал преступление «чрезвычайным, шокирующим и серьезным».
Прокурор Дианна Хир заявила в Коронном суде Ливерпуля, что Рудакубана был одержим насилием и геноцидом, а две его жертвы получили настолько ужасные травмы, что их «трудно объяснить чем-то другим, кроме как садистским по своей природе».
В общем Рудакубана был осужден по 16 пунктам обвинений, включая также производство рицина, биологического токсина, и владение учебным пособием Аль-Каиды, хотя он признал, что не было доказательств, которые бы позволили считать нападение террористическим, но он совершил «эквивалентные» действия.
Напомним,
В июле 2024 года в английском Саутпорте вспыхнули беспорядки после убийства трех девочек в детском клубе. 27 полицейских госпитализированы, радикальные националисты атаковали местную мечеть.
Массовые беспорядки произошли в английском городе Саутпорт, где неизвестный в понедельник напал на детей во время урока танцев, убив трех из них и тяжело ранив еще нескольких.
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