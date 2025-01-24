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Британcького підлітка, який вбив трьох дівчат в Англії, засуджено щонайменше до 52 років ув'язнення

Британcького підлітка, який вбив трьох дівчат в Англії, засуджено щонайменше до 52 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 25873 перегляди

18-річний Аксель Рудакубана засуджений до 52 років ув'язнення за вбивство трьох дівчат віком 6-9 років у Саутпорті. Злочинець, одержимий насильством, також визнаний винним у виробництві рицину та володінні посібником Аль-Каїди.

Вісімнадцятирічний Аксель Рудакубана, винний у вбивстві трьох дівчат у північноанглійському місті Саутпорт 29 липня 2024 року, був засуджений у четвер до мінімального терміну ув'язнення в 52 роки.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Британський підліток, який убив трьох дівчат на танцювальному заході, присвяченому Тейлор Свіфт, був ув'язнений у четвер щонайменше на 52 роки за вбивства 6-річної Бебе Кінг; Елсі Дот Стенкомб (7 років), і Аліси да Сілва Агіар (9 років), а також спробу вбивства восьми інших неповнолітніх.

18-річний Аксель Рудакубана зізнався у в в північному англійському містечку Саутпорт - звірстві, яке шокувало Британію.  Прем'єр-міністр Кейр Стармер назвав це одним з найжахливіших моментів в історії Британії.

Суддя Джуліан Гуз назвав злочин "надзвичайним, шокуючим і серйозним".

Прокурор Діанна Хір заявила в Коронному суді Ліверпуля, що Рудакубана був одержимий насильством і геноцидом, а дві його жертви зазнали настільки жахливих травм, що їх "важко пояснити чимось іншим, окрім як садистським за своєю природою".

Загалом Рудакубана був засуджений за 16 пунктами звинувачень, включаючи також виробництво рицину, біологічного токсину, і володіння навчальним посібником Аль-Каїди, хоча він визнав, що не було доказів, які б дозволили вважати напад терористичним, але він вчинив "еквівалентні" дії.

Нагадаємо

У липні 2024 року в англійському Саутпорті спалахнули заворушення після вбивства трьох дівчаток у дитячому клубі. 27 поліцейських госпіталізовано, радикальні націоналісти атакували місцеву мечеть.

Масові заворушення сталися в англійському місті Саутпорт, де невідомий у понеділок напав на дітей під час уроку танців, вбивши трьох із них та тяжко поранивши ще кількох. 

Киянин з ножем напав на слідчого ДБР, його затримали - поліція23.01.25, 08:57 • 35038 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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