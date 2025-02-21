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Британский министр сравнил Зеленского с Черчиллем: что общего между лидерами

Киев  •  УНН

 • 10377 просмотра

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Министр обороны Британии Джон Гили поддержал решение Зеленского отложить выборы во время войны. Он сравнил это с аналогичным шагом Черчилля во время Второй мировой войны.

Британский министр обороны сравнил Зеленского с Черчиллем из-за решения не проводить выборы. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Гили выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметив, что его действия во время войны напоминают решения Уинстона Черчилля в годы Второй мировой. 

Во время визита в Норвегию Гили подчеркнул, что Зеленский остается демократически избранным лидером страны, а решение отложить выборы в условиях полномасштабной войны является оправданным. По его словам, похожий шаг в свое время сделал и британский премьер, когда страна боролась с нацистской угрозой. 

Он избранный лидер Украины. И он сделал то, что сделал Уинстон Черчилль в Великобритании во время Второй мировой войны - приостановил выборы на время войны

- заявил Джон Гили.

Министр также заверил, что Лондон будет продолжать поддерживать Киев как на военном, так и на дипломатическом уровне. В то же время он подчеркнул, что обсуждение миротворческих миссий пока преждевременно, поскольку официальные переговоры о прекращении боевых действий еще не начались.

Британия готова отправить истребители Typhoon для помощи сохранить мир в Украине - The Times19.02.25, 10:48 • 77324 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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