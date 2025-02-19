Великобритания готова направить истребители Typhoon для охраны неба над Украиной для обеспечения мира. Об этом сообщает The Times со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

Детали

"Известно, что Великобритания готова прислать истребители Typhoon для охраны неба над Украиной, чтобы помочь обеспечить мир", - говорится в публикации.

В то же время издание напоминает, что накануне министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что москва не согласится на размещение в Украине войск НАТО в рамках любого мирного соглашения. При этом, по данным неназванного военного чиновника, это была лишь позиция россии после "первого раунда" российско-американских переговоров, состоявшихся в Саудовской Аравии.

В свою очередь, как указано, в британском правительстве сейчас обсуждают способы обеспечения гарантий безопасности без необходимости размещения большого количества войск. Там утверждают, что миссия "воздушной охраны" имела бы смысл, хотя понадобится значительное количество самолетов, а также системы ПВО для их защиты.

"Теоретически десятки Typhoon могли бы быть готовы к любым атакам россии, тогда как меньшие миротворческие силы из Великобритании и других европейских стран обеспечивали бы защиту на земле. Один источник намекнул, что трансграничные атаки могут отслеживаться с помощью сложных технологий, а не наземных сил, хотя непонятно, как это удержит президента путина от нарушения любого соглашения", - отмечается в публикации.

Как пишет издание, "миссия по патрулированию воздушного пространства под руководством Великобритании может быть смоделирована по образцу миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии".

Источник в Королевских ВВС сказал, что это вероятнее, чем бесполетная зона. "Самолеты могут базироваться в Польше", - отмечает издание. Как указывает издание, "обсуждения находятся на ранней стадии", но источник сказал: "Мы готовы делать все, что нам скажут".

Контекст

Накануне пресс-секретарь российского диктатора путина дмитрий песков заявил, что присоединение к Европейскому Союзу является суверенным правом Украины, и кремль не будет диктовать Киеву, как ему подходить к этому вопросу. В то же время, по его словам, отношение россии к вступлению Украины в НАТО является другим. Как сказал песков, "есть совсем другая позиция по вопросам безопасности, связанных с обороной или военными союзами".