Приєднання до Європейського Союзу є суверенним правом України, і кремль не буде диктувати Києву, як йому підходити до цього питання.

Про це заявив прессекретар російського диктатора путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

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Відповідаючи на запитання, чи зможе Україна колись приєднатися до ЄС, речник зазначив, що це суверенне право будь-якої країни.

Мова йде про інтеграційні та економічні інтеграційні процеси. І тут, звичайно, ніхто жодній країні нічого не може диктувати, і ми цього робити не збираємося