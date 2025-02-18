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05:23 • 17201 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123257 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183023 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147410 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138882 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117385 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108021 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102993 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142240 перегляди

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Питання вступу до Євросоюзу є суверенним правом України – кремль

Питання вступу до Євросоюзу є суверенним правом України – кремль

Київ • УНН

 • 25958 перегляди

пєсков заявив, що вступ до ЄС є суверенним правом України, і росія не буде цьому перешкоджати. Водночас позиція Кремля щодо вступу України в НАТО залишається негативною.

Приєднання до Європейського Союзу є суверенним правом України, і кремль не буде диктувати Києву, як йому підходити до цього питання.

Про це заявив прессекретар російського диктатора путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Відповідаючи на запитання, чи зможе Україна колись приєднатися до ЄС, речник зазначив, що це суверенне право будь-якої країни.

Мова йде про інтеграційні та економічні інтеграційні процеси. І тут, звичайно, ніхто жодній країні нічого не може диктувати, і ми цього робити не збираємося

- сказав пєсков.

Водночас, за його словами, ставлення росії до вступу України в НАТО є іншим.

Звичайно, є зовсім інша позиція щодо безпекових питань, пов'язаних з обороною чи військовими союзами

- підкреслив речник путіна.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін готовий вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому необхідно враховувати юридичні аспекти, пов'язані з "легітимністю" глави української держави, заявив прессекретар путіна дмитро пєсков.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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