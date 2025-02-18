Питання вступу до Євросоюзу є суверенним правом України – кремль
Київ • УНН
пєсков заявив, що вступ до ЄС є суверенним правом України, і росія не буде цьому перешкоджати. Водночас позиція Кремля щодо вступу України в НАТО залишається негативною.
Приєднання до Європейського Союзу є суверенним правом України, і кремль не буде диктувати Києву, як йому підходити до цього питання.
Про це заявив прессекретар російського диктатора путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Відповідаючи на запитання, чи зможе Україна колись приєднатися до ЄС, речник зазначив, що це суверенне право будь-якої країни.
Мова йде про інтеграційні та економічні інтеграційні процеси. І тут, звичайно, ніхто жодній країні нічого не може диктувати, і ми цього робити не збираємося
Водночас, за його словами, ставлення росії до вступу України в НАТО є іншим.
Звичайно, є зовсім інша позиція щодо безпекових питань, пов'язаних з обороною чи військовими союзами
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін готовий вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому необхідно враховувати юридичні аспекти, пов'язані з "легітимністю" глави української держави, заявив прессекретар путіна дмитро пєсков.