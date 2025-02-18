Вопрос вступления в Евросоюз является суверенным правом Украины - кремль
Киев • УНН
Песков заявил, что вступление в ЕС является суверенным правом Украины, и Россия не будет этому препятствовать. В то же время позиция Кремля относительно вступления Украины в НАТО остается негативной.
Присоединение к Европейскому Союзу является суверенным правом Украины, и кремль не будет диктовать Киеву, как ему подходить к этому вопросу.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Отвечая на вопрос, сможет ли Украина когда-нибудь присоединиться к ЕС, спикер отметил, что это суверенное право любой страны.
Речь идет об интеграционных и экономических интеграционных процессах. И здесь, конечно, никто ни одной стране ничего не может диктовать, и мы этого делать не собираемся
В то же время, по его словам, отношение России к вступлению Украины в НАТО является другим.
Конечно, есть совсем другая позиция по вопросам безопасности, связанным с обороной или военными союзами
Напомним,
российский диктатор владимир путин готов вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом необходимо учитывать юридические аспекты, связанные с «легитимностью» главы украинского государства, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.