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Вопрос вступления в Евросоюз является суверенным правом Украины - кремль

Киев  •  УНН

 • 6502 просмотра

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Песков заявил, что вступление в ЕС является суверенным правом Украины, и Россия не будет этому препятствовать. В то же время позиция Кремля относительно вступления Украины в НАТО остается негативной.

Присоединение к Европейскому Союзу является суверенным правом Украины, и кремль не будет диктовать Киеву, как ему подходить к этому вопросу.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина когда-нибудь присоединиться к ЕС, спикер отметил, что это суверенное право любой страны.

Речь идет об интеграционных и экономических интеграционных процессах. И здесь, конечно, никто ни одной стране ничего не может диктовать, и мы этого делать не собираемся

- сказал Песков.

В то же время, по его словам, отношение России к вступлению Украины в НАТО является другим.

Конечно, есть совсем другая позиция по вопросам безопасности, связанным с обороной или военными союзами

- подчеркнул спикер путина.

Напомним,

российский диктатор владимир путин готов вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом необходимо учитывать юридические аспекты, связанные с «легитимностью» главы украинского государства, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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