Присоединение к Европейскому Союзу является суверенным правом Украины, и кремль не будет диктовать Киеву, как ему подходить к этому вопросу.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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Отвечая на вопрос, сможет ли Украина когда-нибудь присоединиться к ЕС, спикер отметил, что это суверенное право любой страны.

Речь идет об интеграционных и экономических интеграционных процессах. И здесь, конечно, никто ни одной стране ничего не может диктовать, и мы этого делать не собираемся