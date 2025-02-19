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Британія готова відправити винищувачі Typhoon для допомоги зберегти мир в Україні - The Times

Британія готова відправити винищувачі Typhoon для допомоги зберегти мир в Україні - The Times

Київ • УНН

 • 78395 перегляди

Велика Британія розглядає можливість відправки винищувачів Typhoon для захисту повітряного простору України в межах мирної угоди. Уряд шукає способи забезпечення гарантій безпеки без розміщення великої кількості наземних військ.

Велика Британія готова надіслати винищувачі Typhoon для охорони неба над Україною для забезпечення миру. Про це повідомляє The Times із посиланням на власні джерела, інформує УНН.

Деталі

"Відомо, що Великобританія готова надіслати винищувачі Typhoon для охорони неба над Україною, щоб допомогти забезпечити мир", - ідеться у публікації.

Водночас видання нагадує, що напередодні міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що москва не погодиться на розміщення в Україні військ НАТО в межах будь-якої мирної угоди. При цьому, за даними неназваного військового високопосадовця, це була лише позиція росії після "першого раунду" російсько-американських переговорів, що відбулися у Саудівській Аравії.

Своєю чергою, як вказано, у британському уряді нині обговорюють способи забезпечення гарантій безпеки без необхідності розміщення великої кількості військ. Там стверджують, що місія "повітряної охорони" мала б сенс, хоча знадобиться значна кількість літаків, а також системи ППО для їхнього захисту.

"Теоретично десятки Typhoon могли б бути готові до будь-яких атак росії, тоді як менші миротворчі сили з Великої Британії та інших європейських країн забезпечували б захист на землі. Одне джерело натякнуло, що транскордонні атаки можуть відстежуватися за допомогою складних технологій, а не наземних сил, хоча незрозуміло, як це утримає президента путіна від порушення будь-якої угоди", - зазначається у публікації.

Як пише видання, "місія з патрулювання повітряного простору під керівництвом Великої Британії може бути змодельована на зразок місій НАТО, які вже проводяться в країнах Балтії".

Джерело в Королівських ВПС сказало, що це ймовірніше, ніж безпольотна зона. "Літаки можуть базуватись у Польщі", - зазначає видання. Як вказує видання, "обговорення знаходяться на ранній стадії", але джерело сказало: "Ми готові робити все, що нам скажуть". 

Контекст

Напередодні прессекретар російського диктатора путіна дмитро пєсков заявив, що приєднання до Європейського Союзу є суверенним правом України, і кремль не буде диктувати Києву, як йому підходити до цього питання. Водночас, за його словами, ставлення росії до вступу України в НАТО є іншим. Як сказав пєсков, "є зовсім інша позиція щодо безпекових питань, пов'язаних з обороною чи військовими союзами".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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