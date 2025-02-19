Велика Британія готова надіслати винищувачі Typhoon для охорони неба над Україною для забезпечення миру. Про це повідомляє The Times із посиланням на власні джерела, інформує УНН.

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"Відомо, що Великобританія готова надіслати винищувачі Typhoon для охорони неба над Україною, щоб допомогти забезпечити мир", - ідеться у публікації.

Водночас видання нагадує, що напередодні міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що москва не погодиться на розміщення в Україні військ НАТО в межах будь-якої мирної угоди. При цьому, за даними неназваного військового високопосадовця, це була лише позиція росії після "першого раунду" російсько-американських переговорів, що відбулися у Саудівській Аравії.

Своєю чергою, як вказано, у британському уряді нині обговорюють способи забезпечення гарантій безпеки без необхідності розміщення великої кількості військ. Там стверджують, що місія "повітряної охорони" мала б сенс, хоча знадобиться значна кількість літаків, а також системи ППО для їхнього захисту.

"Теоретично десятки Typhoon могли б бути готові до будь-яких атак росії, тоді як менші миротворчі сили з Великої Британії та інших європейських країн забезпечували б захист на землі. Одне джерело натякнуло, що транскордонні атаки можуть відстежуватися за допомогою складних технологій, а не наземних сил, хоча незрозуміло, як це утримає президента путіна від порушення будь-якої угоди", - зазначається у публікації.

Як пише видання, "місія з патрулювання повітряного простору під керівництвом Великої Британії може бути змодельована на зразок місій НАТО, які вже проводяться в країнах Балтії".

Джерело в Королівських ВПС сказало, що це ймовірніше, ніж безпольотна зона. "Літаки можуть базуватись у Польщі", - зазначає видання. Як вказує видання, "обговорення знаходяться на ранній стадії", але джерело сказало: "Ми готові робити все, що нам скажуть".

Контекст

Напередодні прессекретар російського диктатора путіна дмитро пєсков заявив, що приєднання до Європейського Союзу є суверенним правом України, і кремль не буде диктувати Києву, як йому підходити до цього питання. Водночас, за його словами, ставлення росії до вступу України в НАТО є іншим. Як сказав пєсков, "є зовсім інша позиція щодо безпекових питань, пов'язаних з обороною чи військовими союзами".