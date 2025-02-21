Британський міністр порівняв Зеленського з Черчиллем: що спільного між лідерами

Британський міністр оборони порівняв Зеленського з Черчиллем через рішення не проводити вибори. Про це повідомляє DW, передає УНН.

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Глава Міністерства оборони Великої Британії Джон Гілі висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському, зазначивши, що його дії під час війни нагадують рішення Вінстона Черчилля в роки Другої світової.

Під час візиту до Норвегії Гілі наголосив, що Зеленський залишається демократично обраним лідером країни, а рішення відкласти вибори в умовах повномасштабної війни є виправданим. За його словами, схожий крок свого часу зробив і британський прем'єр, коли країна боролася з нацистською загрозою.

Він обраний лідер України. І він зробив те, що зробив Вінстон Черчилль у Великобританії під час Другої світової війни - призупинив вибори на час війни - заявив Джон Гілі.

Міністр також запевнив, що Лондон продовжуватиме підтримувати Київ як на військовому, так і на дипломатичному рівні. Водночас він підкреслив, що обговорення миротворчих місій наразі є передчасним, оскільки офіційні переговори щодо припинення бойових дій ще не розпочалися.

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