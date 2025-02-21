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15 березня, 19:03 • 118981 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177701 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144158 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136133 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115893 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107196 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102682 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Британський міністр порівняв Зеленського з Черчиллем: що спільного між лідерами

Британський міністр порівняв Зеленського з Черчиллем: що спільного між лідерами

Київ • УНН

 • 30464 перегляди

Міністр оборони Британії Джон Гілі підтримав рішення Зеленського відкласти вибори під час війни. Він порівняв це з аналогічним кроком Черчилля під час Другої світової війни.

Британський міністр оборони порівняв Зеленського з Черчиллем через рішення не проводити вибори. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Деталі

Глава Міністерства оборони Великої Британії Джон Гілі висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському, зазначивши, що його дії під час війни нагадують рішення Вінстона Черчилля в роки Другої світової. 

Під час візиту до Норвегії Гілі наголосив, що Зеленський залишається демократично обраним лідером країни, а рішення відкласти вибори в умовах повномасштабної війни є виправданим. За його словами, схожий крок свого часу зробив і британський прем'єр, коли країна боролася з нацистською загрозою. 

Він обраний лідер України. І він зробив те, що зробив Вінстон Черчилль у Великобританії під час Другої світової війни - призупинив вибори на час війни

- заявив Джон Гілі.

Міністр також запевнив, що Лондон продовжуватиме підтримувати Київ як на військовому, так і на дипломатичному рівні. Водночас він підкреслив, що обговорення миротворчих місій наразі є передчасним, оскільки офіційні переговори щодо припинення бойових дій ще не розпочалися.

Британія готова відправити винищувачі Typhoon для допомоги зберегти мир в Україні - The Times19.02.25, 10:48 • 78395 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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