Британские депутаты могут вызвать Маска из-за влияния X на беспорядки

Депутаты британского парламента Чи Онвура и Дон Батлер из Лейбористской партии заявили, что могут вызвать Илона Маска для обсуждения влияния его социальной сети X на последние расовые беспорядки в Великобритании. В комментарии Politico политики выразили обеспокоенность, в частности, из-за личных комментариев Маска, который писал, что "гражданская война неизбежна" и назвал действия британской полиции "односторонними", передает УНН.

Детали

Маск также подвергся критике за восстановление учетной записи ультраправого активиста Томми Робинсона, который известен своей деятельностью в "Английской оборонительной лиге".

Оба политика, которые являются кандидатами на должность руководителей парламентского комитета по науке, инновациям и технологиям, заявили, что в случае их избрания будут требовать большей прозрачности от X. Они считают, что важными вопросами являются влияние алгоритмов платформ на распространение дезинформации и расовой ненависти, а также то, как бизнес-модели платформ могут способствовать этому.

Чи Онвура подчеркнула, что X несет ответственность за недопущение распространения расовой ненависти, а Дон Батлер подчеркнула необходимость допроса всех владельцев социальных сетей для выяснения их роли в нынешних событиях.

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