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Британские журналисты припомнили Суркису коррупционный скандал с "Динамо"

Британские журналисты припомнили Суркису коррупционный скандал с "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 9659 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Автор расследования "Мутные воды" Оливер Реган выяснял, кому выгодна информационная война против Федерации футбола Украины. По его данным, за заказными материалами в СМИ может стоять Григорий Суркис, который завершает свою карьеру в УЕФА и уже потерял свой шанс на переизбрание вице-президентом организации, сообщает УНН со ссылкой на фильм-расследование британского журналиста.

В сюжете Реган напомнил, что полномочия Григория Суркиса в УЕФА в статусе вице-президента заканчиваются в начале 2019 года.

"Григорий Суркис вице-президент УЕФА, полномочия завершаются в начале 2019 года. Бывший глава Федерации футбола Украины, в прошлом - владелец футбольного клуба "Динамо" (Киев) - участник громкого коррупционного скандала в европейском футболе.

В 1995 году испанский рефери Антонио Лопес Нието обвинил владельцев "Динамо" в попытке подкупа для обеспечения победы киевской команды в поединке Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса". Григорий Суркис сейчас подозревается в растрате 2 млн евро, которые УЕФА выделил на строительство футбольной базы национальной сборной Украины, но которая так и не была построена", - говорится в расследовании.

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По словам спортивного журналиста Вадима Коробенко, информационной атакой против ФФУ Григорий Сурксис пытается "конкурировать" с действующим президентом Федерации Андреем Павелко.

"Много сейчас информации о Федерации футбола, и вся - со знаком минус. Но настораживает другое - фактически одинаковые тезисы и иногда даже одинаковые заголовки. Для людей, работающих с информацией, вполне понятно, что это так сказать заряд. Заряд против кого-то из политиков. Кому это может быть интересно? По моему и не только моему мнению, это может быть интересно Григорию Суркису. Вероятно, потому что он является прямым конкурентом Андрея Павелко в борьбе за место в исполкоме УЕФА", - приводят слова Коробенко британские журналисты в фильме "Мутные воды".

Напомним, Григорий Суркис прокомментировал налоговый скандал: зарплаты "динамовцев" на уровне 18 тыс. грн считает нормой.

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