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Британські журналісти пригадали Суркісу корупційний скандал з "Динамо"

Британські журналісти пригадали Суркісу корупційний скандал з "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Автор розслідування "Каламутні води" Олівер Реган з'ясовував, кому вигідна інформаційна війна проти Федерації футболу України. За його даними, за замовними матеріалами у ЗМІ може стояти Григорій Суркіс, який завершує свою кар’єру в УЄФА та вже втратив свій шанс на переобрання віце-президентом організації, повідомляє УНН з посиланням на фільм-розслідування британського журналіста.

У сюжеті Реган нагадав, що повноваження Григорія Суркіса в УЄФА в статусі віце-президента спливають на початку 2019 року.

"Григорій Суркіс віце-президент УЄФА, повноваження завершуються на початку 2019 року. Колишній голова Федерації футболу України, у минулому - власник футбольного клубу "Динамо" (Київ) - учасник гучного корупційного скандалу в європейському футболі.

У 1995 році іспанський рефері Антоніо Лопес Нієто звинуватив власників "Динамо" у спробі підкупу для забезпечення перемоги київської команди в поєдинку Ліги чемпіонів проти грецького "Панатінаїкоса". Григорій Суркіс зараз підозрюється у розтраті 2 млн євро, які УЄФА виділила на будівництво футбольної бази національної збірної України, але яка так і не була збудована", - йдеться у розслідуванні.

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За словами спортивного журналіста Вадима Коробенка, інформаційною атакою проти ФФУ Григорій Сурксіс намагається "конкурувати" з діючим президентом Федерації Андрієм Павелком.

"Багато зараз інформації про Федерацію футболу, і вся - зі знаком мінус. Але насторожує інше - фактично однакові тези й подекуди навіть однакові заголовки. Для людей, які працюють з інформацією, цілком зрозуміло, що це так би мовити заряд. Заряд проти когось з політиків. Кому це може бути цікаво? На мою і не лише мою думку, це може бути цікаво Григорію Суркісу. Ймовірно, тому що він є прямим конкурентом Андрія Павелка у боротьбі за місце в виконкомі УЄФА", - наводять слова Коробенка британські журналісти у фільмі "Каламутні води".

Нагадаємо, Григорій Суркіс прокоментував податковий скандал: зарплати "динамівців" на рівні 18 тис. грн вважає нормою.

Українські Національні Новини

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