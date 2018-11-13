Фантомна спортбаза Суркіса у Гореничах завдала ФФУ збитків на 6,5 млн грн

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У селі Гореничі, що під Києвом, планували побудувати навчально-тренувальну базу для тренувань національної збірної. Заявлено про це було ще 2003 році, після чого ФФУ, під керівництвом Григорія Суркіса, залучала для цього кошти. Сьогодні бази, як і грошей, які планувалося витратити на її будівництво, немає. За цим фактом порушено кримінальну справу, в рамках якої на допит слідчими був викликаний Олександр Бандурко, який в 2003 році обіймав посаду першого віце-президента ФФУ. Про це повідомляє спортивне видання ProsportUA, передає УНН.