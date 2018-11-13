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Фантомна спортбаза Суркіса у Гореничах завдала ФФУ збитків на 6,5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У селі Гореничі, що під Києвом, планували побудувати навчально-тренувальну базу для тренувань національної збірної. Заявлено про це було ще 2003 році, після чого ФФУ, під керівництвом Григорія Суркіса, залучала для цього кошти. Сьогодні бази, як і грошей, які планувалося витратити на її будівництво, немає. За цим фактом порушено кримінальну справу, в рамках якої на допит слідчими був викликаний Олександр Бандурко, який в 2003 році обіймав посаду першого віце-президента ФФУ. Про це повідомляє спортивне видання ProsportUA, передає УНН.

Відзначається, що Бандурко був викликаний на допит до слідчого в Києво-Святошинське управління поліції 8 листопада 2018 року. Інформацію про те, що поліція почала допитувати фігурантів справи, підтвердив і керівник служби внутрішнього аудиту ФФУ Дмитро Марченко.

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"У рамках цього виробництва Київський науково-дослідний інститут судових експертиз провів експертне економічне дослідження і підтвердив збитки ФФУ на суму майже шість з половиною мільйонів гривень.

По курсу 2004 року це становить понад мільйон доларів. Зараз розслідування триває, знаю, що почалися допити фігурантів справи", - розповів Марченко, відмовившись називати конкретних чиновників, які дають свідчення поліції, посилаючись на триваюче слідство.

Уточнюється, що йдеться про кримінальне провадження № 12018110200001859, внесене в ЄРДР 19 березня поточного року.

Нагадаємо, раніше ЗМІ зазначали, що гроші для побудови бази в Гореничах колишній президент ФФУ Григорій Суркіс і віце-президент організації Олександр Бандурко збирали з вітчизняних клубів. Крім цього, для будівництва "чиновники акумулювали гроші, які УЄФА виділив українським клубам протягом чотирьох років: з сезону-2000/2001 до сезону-2003/2004".

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За словами екс-міністра у справах сім'ї, молоді та спорту України Равіля Сафіулліна, тільки Професійна футбольна ліга в той час передала ФФУ близько 2 млн дол.

Сафіуллін раніше також повідомив, що вже дав свідчення слідчим у цій справі.

Сьогодні на місці спортивної бази в Гореничах - пустир, який, за словами секретаря Гореницької сільської ради Валентини Василевської, обнесений парканом.

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