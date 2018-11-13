Фантомная спортбаза Суркиса в Гореничах нанесла ФФУ убытков на 6,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В селе Гореничи, что под Киевом, планировали построить учебно-тренировочную базу для тренировок национальной сборной. Заявлено об этом было еще 2003 году, после чего ФФУ, под руководством Григория Суркиса, привлекала для этого средства. Сегодня базы, как и денег, которые предполагалось потратить на ее строительство, нет. По этому факту открыто уголовное дело, в рамках которого на допрос следователями был вызван Александр Бандурко, занимавший в 2003 году пост первого вице-президента ФФУ. Об этом сообщает спортивное издание ProsportUA, передает УНН.
Отмечается, что Бандурко был вызван на допрос к следователю в Киево-Святошинское управление полиции 8 ноября 2018 года. Информацию о том, что полиция начала допрашивать фигурантов дела, подтвердил и руководитель службы внутреннего аудита ФФУ Дмитрий Марченко.
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"В рамках этого производства Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел экспертное экономическое исследование и подтвердил убытки ФФУ на сумму почти шесть с половиной миллионов гривен.
По курсу 2004 года это составляет более миллиона долларов. Сейчас расследование продолжается, знаю, что начались допросы фигурантов дела", - рассказал Марченко, отказавшись называть конкретных чиновников, которые дают показания полиции, ссылаясь на продолжающееся следствие.
Уточняется, что речь идет об уголовном производстве № 12018110200001859, внесенном в ЕРДР 19 марта текущего года.
Напомним, ранее СМИ отмечали, что деньги для построения базы в Гореничах бывший президент ФФУ Григорий Суркис и вице-президент организации Александр Бандурко собирали с отечественных клубов. Кроме этого, для строительства "чиновники аккумулировали деньги, которые УЕФА выделил украинским клубам в течение четырех лет: с сезона-2000/2001 до сезона-2003/2004".
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По словам экс-министра по делам семьи, молодежи и спорта Украины Равиля Сафиуллина, только Профессиональная футбольная лига в то время передала ФФУ около 2 млн долл.
Сафиуллин ранее также сообщил, что уже дал показания следователям по этому делу.
Сегодня на месте спортивной базы в Гореничах – пустырь, который, по словам секретаря Гореницкого сельского совета Валентины Василевской, обнесен забором.