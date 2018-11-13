Фантомная спортбаза Суркиса в Гореничах нанесла ФФУ убытков на 6,5 млн грн

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106694 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113474 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151012 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145366 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136887 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128423 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 171812 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

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Фантомная спортбаза Суркиса в Гореничах нанесла ФФУ убытков на 6,5 млн грн

Фантомная спортбаза Суркиса в Гореничах нанесла ФФУ убытков на 6,5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 15600 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В селе Гореничи, что под Киевом, планировали построить учебно-тренировочную базу для тренировок национальной сборной. Заявлено об этом было еще 2003 году, после чего ФФУ, под руководством Григория Суркиса, привлекала для этого средства. Сегодня базы, как и денег, которые предполагалось потратить на ее строительство, нет. По этому факту открыто уголовное дело, в рамках которого на допрос следователями был вызван Александр Бандурко, занимавший в 2003 году пост первого вице-президента ФФУ. Об этом сообщает спортивное издание ProsportUA, передает УНН.

Отмечается, что Бандурко был вызван на допрос к следователю в Киево-Святошинское управление полиции 8 ноября 2018 года. Информацию о том, что полиция начала допрашивать фигурантов дела, подтвердил и руководитель службы внутреннего аудита ФФУ Дмитрий Марченко.

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"В рамках этого производства Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел экспертное экономическое исследование и подтвердил убытки ФФУ на сумму почти шесть с половиной миллионов гривен.

По курсу 2004 года это составляет более миллиона долларов. Сейчас расследование продолжается, знаю, что начались допросы фигурантов дела", - рассказал Марченко, отказавшись называть конкретных чиновников, которые дают показания полиции, ссылаясь на продолжающееся следствие.

Уточняется, что речь идет об уголовном производстве № 12018110200001859, внесенном в ЕРДР 19 марта текущего года.

Напомним, ранее СМИ отмечали, что деньги для построения базы в Гореничах бывший президент ФФУ Григорий Суркис и вице-президент организации Александр Бандурко собирали с отечественных клубов. Кроме этого, для строительства "чиновники аккумулировали деньги, которые УЕФА выделил украинским клубам в течение четырех лет: с сезона-2000/2001 до сезона-2003/2004".

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По словам экс-министра по делам семьи, молодежи и спорта Украины Равиля Сафиуллина, только Профессиональная футбольная лига в то время передала ФФУ около 2 млн долл

Сафиуллин ранее также сообщил, что уже дал показания следователям по этому делу.

Сегодня на месте спортивной базы в Гореничах – пустырь, который, по словам секретаря Гореницкого сельского совета Валентины Василевской, обнесен забором.

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