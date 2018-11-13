Фантомная спортбаза Суркиса в Гореничах нанесла ФФУ убытков на 6,5 млн грн

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В селе Гореничи, что под Киевом, планировали построить учебно-тренировочную базу для тренировок национальной сборной. Заявлено об этом было еще 2003 году, после чего ФФУ, под руководством Григория Суркиса, привлекала для этого средства. Сегодня базы, как и денег, которые предполагалось потратить на ее строительство, нет. По этому факту открыто уголовное дело, в рамках которого на допрос следователями был вызван Александр Бандурко, занимавший в 2003 году пост первого вице-президента ФФУ. Об этом сообщает спортивное издание ProsportUA, передает УНН.