Суркіс прокоментував податковий скандал: зарплати динамівців на рівні 18 тис. грн вважає нормою

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент “Динамо” Ігор Суркіс прокоментував податковий скандал навколо клубу. Він заперечив, що його футболісти отримують заробітні плати у конвертах, проте все одно попросив допомоги у фінансуванні ФК. Про це він розповів в інтерв’ю журналу “Футбол”, передає УНН.