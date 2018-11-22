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Суркіс прокоментував податковий скандал: зарплати динамівців на рівні 18 тис. грн вважає нормою

Суркіс прокоментував податковий скандал: зарплати динамівців на рівні 18 тис. грн вважає нормою

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент “Динамо” Ігор Суркіс прокоментував податковий скандал навколо клубу. Він заперечив, що його футболісти отримують заробітні плати у конвертах, проте все одно попросив допомоги у фінансуванні ФК. Про це він розповів в інтерв’ю журналу “Футбол”, передає УНН.

За словами Суркіса, “Динамо” не показує реальних гонорарів своїх гравців, щоб “не почалися христові походи в кабінет”.

“Ось я перед вами, дивлюся вам в очі і кажу — ми всі гроші переводимо на особисті рахунки гравців, жодних виплат у конвертах у нас немає. І претензій у податкових органів до нас теж немає”, — зазначив Суркіс.

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Разом з тим, президент “Динамо” додав, що чекає фінансової допомоги для клубу, якої попросив у президента ФФУ Андрія Павелка.

Нагадаємо, раніше ЗМІ із посилання на зарплатні відомості “Динамо” прийшли до висновку, що клуб ухилився від сплати податків протягом трьох років на суму приблизно в 30 млн доларів.

Також нагадаємо, що офіційні гонорари динамівців (з яких сплачено податки в бюджет) декларуються ФК на рівні всього лише 18-20 тис. грн. Завдяки такому штучному заниженню офіційних заробітків клуб платить мізерний військовий збір: на рівні 830 тис. грн (за 2017 рік). В той час як ФК “Шахтар” за аналогічний період сплатив військового збору на суму 30 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гравцям “Динамо” Суркіса зарплати платять не в конвертах, а у мішках

Зауважимо, що ДФС дійсно перевіряла податки “Динамо”, проте ветерани АТО заявили про формальність такої перевірки та закликали податківців розібратися із офшорною компанією, через яку фінансується клуб.

У ДФС визнали, що “Динамо” здійснює низку фінансових операцій (зокрема, і виплату зп) через Dynamo Kiev (Cyprus). Проте, податківці фактично легалізували таку схему розрахунків з футболістами, заявивши про відсутність порушень у “податковій звітності ФК”. 

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