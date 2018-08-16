Податковий скандал київського "Динамо" потрапив на сторінки західної преси
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Державна фіскальна служба України зацікавилася діяльністю керівництва ФК "Динамо Київ", зокрема обставинами ймовірного ухилення від сплати податків з боку клубу. Про це пише чеське видання fotbal.idnes.cz, передає УНН.
“Державна фіскальна служба зацікавилася керівництвом футбольного клубу після того, як стало відомо про невідповідності між сумами, які сплачуються гравцям клубу і сумою (заробітної плати — ред.), озвученою Дерлісом Гонсалесом в ЗМІ.
Парагвайський форвард, який нещодавно залишив Динамо, повідомив бразильським журналістам, що він отримував від „Динамо“ 110 тис. доларів на місяць. У той же час сам клуб подає до податкової інспекції абсолютно інші дані про суми зарплат футболістів. Українські ЗМІ повідомили, що Гонсалес мав тільки 18 тис. 572 гривень офіційної зарплати щомісяця”, — пише видання.
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Також ФК “Динамо Київ” фігурує в кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків при покупці двох машин марки Mercedes, додають чехи з посиланням на українські ЗМІ.
При цьому сам клуб ситуацію не коментує, відзначають чеські журналісти.
Як писав УНН, в ДФС відреагували на податковий скандал в київському “Динамо”.
Розслідування подвійної бухгалтерії клубу зажадали і в Верховній Раді України.