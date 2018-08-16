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Налоговый скандал киевского “Динамо” попал на страницы западной прессы

Киев • УНН

 • 11736 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Государственная фискальная служба Украина заинтересовалась деятельностью руководства ФК “Динамо Киев”, в частности обстоятельствами вероятного уклонения от уплаты налогов со стороны клуба. Об этом пишет чешское издание fotbal.idnes.cz, передает УНН.

Налоговый скандал киевского “Динамо” попал на страницы западной прессы

“Государственная фискальная служба заинтересовалась руководством футбольного клуба после того, как стало известно о несоответствиях между суммами, выплачиваемыми игрокам клуба и суммой (заработной платы — ред.), озвученной Дерлисом Гонсалесом в СМИ.

Парагвайский форвард, недавно покинувший Динамо, сообщил бразильским журналистам, что он получал от „Динамо“ 110 тыс. долларов в месяц. В то же время сам клуб подает в налоговую инспекцию совершенно другие данные о суммах зарплат футболистов. Украинские СМИ сообщили, что Гонсалес имел только 18 тыс. 572 гривен официальной зарплаты ежемесячно”, — пишет издание.

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Также ФК “Динамо Киев” фигурирует в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов при покупке двух машин марки Mercedes, добавляют чехи со ссылкой на украинские СМИ.

При этом сам клуб ситуацию не комментирует, отмечают чешские журналисты.

Как писал УНН, в ГФС отреагировали на налоговый скандал в киевском “Динамо”.

Расследования двойной бухгалтерии клуба потребовали и в Верховной Раде Украины.

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