Налоговый комитет ВРУ требует от ГФС расследовать налоги ФК "Динамо"

"И не только отреагировать, но и провести тщательную проверку, расследование и вынести соответствующие решения по ФК. Это вообще недопустимо, когда платят в конвертах, когда вне бюджета ходят такие суммы!", - сказал он.

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Политик подчеркнул, что готов лично вмешаться в эту ситуацию.

"И потом мы рассказываем, что 100 млн грн берем с казначейского счета на пополнение пенсионного фонда. Конечно, а как иначе, когда в конвертах выплачивают десятки тысяч долларов. Нереальные суммы. За эти деньги можно было бы и стадионы строить, и с футболистами работать. Я готов как народный депутат и как член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики вмешиваться в ситуацию. Поднимем этот вопрос на комитете, если ГФС ко мне обратится", - добавил Лаврик.

Напомним очередной налоговый скандал с "Динамо" произошел на прошлой неделе, когда бывший игрок клуба Гонсалес озвучил свою заработную плату по контракту. Он рассказал, что получал от "Динамо" 110 тыс. долларов в месяц. В то время как в финансовой отчетности клуба (обнародована в СМИ) значатся суммы в разы меньше.

Ранее подобные обвинения в адрес динамовцев уже звучали и на основании обнародован зарплатных ведомостей за 2013-2015 годы. Тогда, как писало "Новое время" , ФК "Динамо" не доплатило государству 30 млн долларов налогов.

Заметим, что ФК правоохранители подозревают в неуплате полной суммы налогов еще и при растаможивании двух внедорожников Mercedes-Benz.

Президент клуба Игорь Суркис налоговый скандал пока никак не прокомментировал.