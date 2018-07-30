Гравець "Динамо" озвучив свою зарплату: за документами в клубі платять у декілька разів менше

"У мене контракт в "Динамо" із зарплатою в 110 тис. доларів на місяць, квитки на перельоти і автомобіль. У "Сантосі" знали це: в клубі сказали, що дадуть такий самий контракт. Але коли я прилетів до Бразилії, то вони сказали, що готові платити на 37 000 доларів менше. Так не можна", - розповів гравець.

Однак, як зазначає "Футбол 1", слова Гонсалеса сильно суперечать офіційній податковій звітності ФК "Динамо".

"В інтернеті без проблем можна знайти динамівську відомість про нарахування заробітної плати гравцям і співробітникам за січень цього року.

2 мільйони 860 тисяч гривень - приблизно таку суму, якщо вірити Дерлісу, ми повинні були б побачити біля його прізвища. Але цифра в 150 разів менша: 18526 гривень та 84 копійки.

Поруч сума 4075 гривень - це те, скільки податку було заплачено з офіційної зарплати парагвайця", - зазначає футбольний портал.

Як відомо, раніше багато експертів заявили про фінансові проблеми ФК "Динамо". За твердженням журналіста Сергія Болотникова, "Динамо" навіть гравців купує собі в кредит.

Також відзначимо, що на адресу "Динамо" і раніше звучали звинувачення в несплаті податків. Зокрема мова про публікації в ЗМІ зарплатних відомостей футболістів клубу за 2013-2015 рр. З них випливало, що реальні заробітні плати гравців були набагато вищі, ніж в офіційній звітності. Тоді ж журналісти припустили, що "Динамо" могло ухилитися від сплати близько 30 мільйонів доларів податків.

"Тим самим київський клуб платив менше 1% податків від реальних окладів своїх гравців. За даними медіа, основну частину зарплати в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, про що фігурує в судових позовах", - повідомляло тоді "Новое время".