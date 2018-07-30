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Игрок “Динамо” озвучил свою зарплату: по документам в клубе платят в разы меньше

Игрок “Динамо” озвучил свою зарплату: по документам в клубе платят в разы меньше

Киев  •  УНН

 • 20958 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Футболист киевского “Динамо” Дерлис Гонсалес озвучил свою реальную зарплату. В интервью бразильскому изданию он сообщил, что зарабатывает 110 тыс. долларов в месяц, передает УНН.

“У меня контракт в "Динамо“ с зарплатой в 110 000 долларов в месяц, билеты на перелеты и ​​автомобиль. В "Сантосе" знали это: в клубе сказали, что дадут такой же контракт. Но когда я прилетел в Бразилию, то они сказали, что готовы платить на 37 000 долларов меньше. Так нельзя”, — рассказал игрок.

Однако, как отмечает “Футбол 1”, слова Гонсалеса сильно противоречат официальной налоговой отчетности ФК “Динамо”.

“В интернете без проблем можно найти динамовскую ведомость о начислении заработной платы игрокам и сотрудникам за январь этого года.

2 миллиона 860 тысяч гривен — примерно такую ​​сумму, если верить Дерлису, мы должны были бы увидеть у его фамилии. Но число в 150 раз меньше: 18526 гривен и 84 копейки.

Рядом сумма 4075 гривен — это то, сколько налога было уплочено из официальной зарплаты парагвайца”, — отмечает футбольный портал.

Как известно ранее многие эксперты заявили о финансовых проблемах ФК “Динамо”. По утверждению журналиста Сергея Болотникова, “Динамо” даже игроков покупает себе в кредит

Также отметим, что адрес “Динамо” и ранее звучали обвинения в неуплате налогов. В частности речь о публикации в СМИ зарплатных ведомостей футболистов клуба за 2013-2015 гг. Из них следовало, что реальные заработные платы игроков были намного выше, чем в официальной отчетности. Тогда же журналисты предположили, что “Динамо” могло уклониться от уплаты порядка 30 миллионов долларов налогов

“Тем самым киевский клуб платил менее 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным медиа, основную часть зарплаты в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, о фигурирующий в судебных исках”, - сообщало тогда “Новое время”.

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