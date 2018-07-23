"Динамо" Суркіса купує собі гравців у кредит – журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. ФК "Динамо Київ" купує гравців у кредит. Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков в ефірі ток-шоу "ТаТоТаке", передає УНН.
“За моєю інформацією, "Динамо" купує гравців не просто так... Він (ФК „Динамо Київ“ — ред.) купує цих гравців у кредит”, — сказав він.
У зв’язку з цим у клуба можуть виникнути проблеми з подальшими трансферами, вважає журналіст.
“Грошей все таки немає, і за таких умов знайти хорошого форварда, щоб тобі в кредит його продали, буде дуже важко. Тому, це може бути проблемою для „Динамо“ загалом”, — додав Болотніков.
Нагадаємо, що президентом ФК “Динамо Київ” є український бізнесмен Ігор Суркіс.
За словами політичного експерта Володимира Манька, фінансовий стан “Динамо” досить напружений і клуб має великі борги.
До того ж, суд нещодавно зобов’язав банк братів Суркісів повернути мільйонні борги “Нафтогазу”.