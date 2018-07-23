"Динамо" Суркиса покупает себе игроков в кредит - журналист

"По моей информации, "Динамо" покупает игроков не просто так ... Он (ФК "Динамо Киев" - ред.) покупает этих игроков в кредит", - сказал он.

В связи с этим у клуба могут возникнуть проблемы с дальнейшими трансферами, считает журналист.

"Денег все же нет, и при таких условиях найти хорошего форварда, чтобы тебе в кредит его продали, будет очень трудно. Поэтому, это может быть проблемой для "Динамо" в целом ", - добавил Болотников.

Напомним, что президентом ФК "Динамо Киев" является украинский бизнесмен Игорь Суркис.

По словам политического эксперта Владимира Манько, финансовое состояние "Динамо" достаточно напряженное и клуб имеет большие долги.

К тому же, суд недавно обязал банк братьев Суркисов вернуть миллионные долги "Нафтогазу".