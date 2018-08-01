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Податковий комітет ВРУ вимагає від ДФС розслідувати податки ФК "Динамо"

Податковий комітет ВРУ вимагає від ДФС розслідувати податки ФК "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Відреагувати на факти ухилення від сплати податків збоку ФК "Динамо Київ" - це прямий обов’язок Державної фіскальної служби України. Про це у коментарі УНН заявив член комітету ВРУ з питань податкової та митної політики Микола Лаврик.

"І не тільки відреагувати, але й провести ретельну перевірку, розслідування і винести відповідні рішення по ФК. Це взагалі неприпустимо, коли платять у конвертах, коли поза бюджетом ходять такі суми!", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Динамо" підозрюють в ухиленні від сплати податків при розмитненні Мерседесів

Політик наголосив, що готовий особисто втрутитися у цю ситуацію.

"І потім ми розказуємо, що 100 млн грн беремо із казначейського рахунку на поповнення пенсійного фонду. Ясна річ, бо як інакше, коли у конвертах виплачують десятки тисяч доларів. Нереальні суми. За ці гроші можна було б і стадіони будувати, і з футболістами працювати. Я готовий як народний депутат та як член комітету з питань податкової та митної політики втручатися у ситуацію. Піднімемо це питання на Комітеті, якщо ДФС до мене звернеться", - додав Лаврик.

Нагадаємо черговий податковий скандал з "Динамо" стався на минулому тижні, коли вже колишній гравець клубу Дерліс Гонсалес озвучив свою заробітну плату за контрактом. Він розповів, що отримував від "Динамо" 110 тис. доларів на місяць. В той час, як у фінансовій звітності клубу (оприлюднена у ЗМІ) значаться суми в рази менші.

Раніше подібні звинувачення на адресу динамівців вже звучали і на підставі оприлюднений зарплатних відомостей за 2013-2015 роки. Тоді, як писало "Новоє врємя",  ФК "Динамо" не доплатило державі 30 млн доларів податків.

Зауважимо, що ФК правоохоронці підозрюють у несплаті повної суми податків ще й під час розмитнення двох позашляховиків Mercedes-Benz.

Президент клубу Ігор Суркіс податковий скандал поки ніяк не прокоментував.

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