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Гравцям "Динамо" Суркіса зарплати платять не в конвертах, а у мішках - податківець

Київ • УНН

 • 28704 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Проблема ухилення від сплати податків шляхом виплати заробітної плати українцям у конвертах досить глобальна. Її корені у надмірно високих податках, які бізнес просто не в змозі заплатити. Про це у коментарі УНН розповів податківець, екс-заступник голови Державної фіскальної служби України (у 2015 році) Костянтин Лікарчук, коментуючи, зокрема, і податковий скандал навколо столичного футбольного клубу “Динамо”.

Гравцям "Динамо" Суркіса зарплати платять не в конвертах, а у мішках - податківець

“У ситуації з "конвертами" винні всі — і законодавство, і ДФС. З точки зору підприємств, податки залишаються досить високими, які нараховуються із заробітної плати. І постійно є тенденція до їх збільшення. Кожен раз, коли піднімається розмір мінімальної заробітної плати, збільшується розмір податків. Тобто, зростає податкове навантаження на бізнес.

Насправді, це не зовсім коректно, і потрібно змінювати саму модель — треба зафіксувати верх оподаткування, і він не повинен бути прив’язаний до мінімальної заробітної плати, бо його треба прив’язати до прожиткового мінімуму”, — вважає податківець.

За його словами, ДФС сьогодні не виконує покладені на неї функції, хоча і немає достатньо інструментів для виявлення випадків неоподаткування реальних заробітків.

“Чого вони це не роблять — це окреме питання, адже там, безумовно, є і корупційна складова. Заручниками ж "білих конвертів“ стає державний бюджет і народ України, який повинен мати певний зиск від податків з бізнесу”, — вважає Лікарчук.

За його словами, скандал навколо “Динамо" (Київ) демонструє у певні мірі глибину податкової прірви, куди, замість бюджету, змиваються тисячі доларів.

“Бо, якщо ми говоримо про зарплату у 110 тис. дол. (такий свій заробіток у "Динамо“ озвучив екс-гравець клубу Дерліс Гонсалес — ред.), то, я прошу вибачення, але максимальна ставка, за якою розраховується єдиний соціальний внесок, складає чи 40, чи 50 тис. грн. Тобто, тут не йде навіть мова про ЄСВ, а йде мова про податок із доходів громадян. І це вже зарплата не в конвертах, а у мішках. І не платиться десь близько 20 тис. дол. податків на місяць. Це реальні гроші, які могли б іти на армію, на охорону здоров’я. Це неприпустимо”, — наголосив Лікарчук.

Експерт з податкової політики також додав, що, на відміну від “Динамо”, в Україні все ж існують футбольні клуби, які справно платять податки.

“Існує ж податкова система. Чому одні платять, а інші ні? Я читав звіти у пресі, і мене цікавить наступне: у "Шахтаря“, наприклад, зарплатні відомості інші, які досить об’єктивні. Тож, чому "Шахтар“ платить, а "Динамо“ - ні? Це ж все спотворює конкуренцію, якщо все дійсно так є”, — резюмував він.

Нагадаємо, що згідно із зарплатними відомостями гравців “Динамо" (Київ), які є у відкритому доступі, футболісти клубу отримують зарплату на рівні 18-20 тис. грн на місяць.

При цьому, як раніше повідомив пресі екс-динамівець Дерліс Гонсалес, його реальна зарплата в “Динамо” досягала 110 тис. доларів на місяць.

Подвійна бухгалтерія клубу може вказувати на спробу ухилитися від сплати податків, вважають експерти.

На цей податковий скандал вже відреагували у ДФС України і розпочали відповідну перевірку.

Відзначимо, що звинувачення на адресу київського “Динамо” щодо можливих податкових махінацій звучать вже не вперше.

Зокрема, йдеться про публікації у ЗМІ зарплатних відомостей футболістів клубу за 2013-2015 роки. З них випливало, що ФК за три роки ухилився від сплати близько 30 мільйонів доларів до бюджету, шляхом заниження реальних заробітних плат своїх гравців у податковій звітності.

“Тим самим київський клуб платив менше 1% податків від реальних окладів своїх гравців. За даними ЗМІ, основну частину зарплати в "Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, що фігурує в судових позовах”, — повідомляло тоді “Новое время”.

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