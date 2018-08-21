Игрокам "Динамо" Суркиса зарплаты платят не в конвертах, а в мешках - налоговик

"В ситуации с "конвертами" виноваты все - и законодательство, и ГФС. С точки зрения предприятий, налоги остаются достаточно высокими, которые начисляются по заработной плате. И всегда есть тенденция к увеличению. Каждый раз, когда поднимается размер минимальной заработной платы, увеличивается размер налогов. То есть, растет налоговая нагрузка на бизнес.

На самом деле, это не совсем корректно, и нужно менять саму модель - надо зафиксировать верх налогообложения, и он не должен быть привязан к минимальной заработной плате, потому что его надо привязать к прожиточному минимуму", - считает налоговик.

По его словам, ГФС сегодня не выполняет возложенные на нее функции, хотя и нет достаточно инструментов для выявления случаев неналогообложения реальных заработков.

"Почему они это не делают - это отдельный вопрос, ведь там, безусловно, есть и коррупционная составляющая. Заложниками же "белых конвертов" становится государственный бюджет и народ Украины, который должен иметь определенную выгоду от налогов с бизнеса", - считает Ликарчук.

По его словам, скандал вокруг "Динамо" (Киев) демонстрирует в определенные степени глубину налоговой пропасти, куда, вместо бюджета, смываются тысячи долларов.

"Ибо, если мы говорим о зарплате в 110 тыс. долл. (такой свой заработок в "Динамо" озвучил экс-игрок клуба Гонсалес - ред.), то, я прошу прощения, но максимальная ставка, по которой рассчитывается единый социальный взнос, составляет или 40, или 50 тыс. грн. То есть, здесь не идет даже речи о ЕСВ, а речь идет о налоге с доходов граждан. И это уже зарплата не в конвертах, а в мешках. И не платится где-то около 20 тыс. долл. налогов в месяц. Это реальные деньги, которые могли бы идти на армию, на здравоохранение. Это недопустимо", - подчеркнул Ликарчук.

Эксперт по налоговой политике также добавил, что, в отличие от "Динамо", в Украине все же существуют футбольные клубы, которые исправно платят налоги.

"Существует же налоговая система. Почему одни платят, а другие нет? Я читал отчеты в прессе, и меня интересует следующее: у "Шахтера", например, зарплатные ведомости другие, достаточно объективные. Поэтому, почему "Шахтер" платит, а "Динамо" - нет? Это же все искажает конкуренцию, если все действительно так есть", - резюмировал он.

Напомним, что по зарплатным ведомостям игроков "Динамо" (Киев), которые есть в открытом доступе, футболисты клуба получают зарплату на уровне 18-20 тыс. грн в месяц.

При этом, как ранее сообщил прессе экс-динамовец Гонсалес, его реальная зарплата в "Динамо" достигала 110 тыс. долларов в месяц.

Двойная бухгалтерия клуба может указывать на попытку уклониться от уплаты налогов, считают эксперты.

На этот налоговый скандал уже отреагировали в ГФС Украины и начали соответствующую проверку.

Отметим, что обвинения в адрес киевского "Динамо" о возможных налоговых махинаций звучат уже не впервые.

В частности, речь идет о публикации в СМИ зарплатных ведомостей футболистов клуба за 2013-2015 годы. Из них следовало, что ФК за три года уклонился от уплаты около 30 миллионов долларов в бюджет, путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.

"Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках ", - сообщало тогда "Новое время".