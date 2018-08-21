Игрокам "Динамо" Суркиса зарплаты платят не в конвертах, а в мешках - налоговик

$41.190.15
45.550.30
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 13453 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 97892 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 204038 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 156957 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 224453 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 263067 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 218353 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 249244 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208889 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 497601 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

6.6м/с
70%
Популярные новости

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 17115 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 18616 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 21879 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

02:52 • 5556 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 12369 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 277952 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 252521 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 338086 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 497601 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 588202 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 38072 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 224453 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 83544 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 79573 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 84993 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Игрокам "Динамо" Суркиса зарплаты платят не в конвертах, а в мешках - налоговик

Киев • УНН

 • 28702 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Проблема уклонения от уплаты налогов путем выплаты заработной платы украинцам в конвертах достаточно глобальная. Ее корни в чрезмерно высоких налогах, которые бизнес просто не в состоянии заплатить. Об этом в комментарии УНН рассказал налоговик, экс-заместитель главы Государственной фискальной службы Украины (в 2015 году) Константин Ликарчук, комментируя том числе и налоговый скандал вокруг столичного футбольного клуба "Динамо".

Игрокам "Динамо" Суркиса зарплаты платят не в конвертах, а в мешках - налоговик

"В ситуации с "конвертами" виноваты все - и законодательство, и ГФС. С точки зрения предприятий, налоги остаются достаточно высокими, которые начисляются по заработной плате. И всегда есть тенденция к увеличению. Каждый раз, когда поднимается размер минимальной заработной платы, увеличивается размер налогов. То есть, растет налоговая нагрузка на бизнес.

На самом деле, это не совсем корректно, и нужно менять саму модель - надо зафиксировать верх налогообложения, и он не должен быть привязан к минимальной заработной плате, потому что его надо привязать к прожиточному минимуму", - считает налоговик.

По его словам, ГФС сегодня не выполняет возложенные на нее функции, хотя и нет достаточно инструментов для выявления случаев неналогообложения реальных заработков.

"Почему они это не делают - это отдельный вопрос, ведь там, безусловно, есть и коррупционная составляющая. Заложниками же "белых конвертов" становится государственный бюджет и народ Украины, который должен иметь определенную выгоду от налогов с бизнеса", - считает Ликарчук.

По его словам, скандал вокруг "Динамо" (Киев) демонстрирует в определенные степени глубину налоговой пропасти, куда, вместо бюджета, смываются тысячи долларов.

"Ибо, если мы говорим о зарплате в 110 тыс. долл. (такой свой заработок в "Динамо" озвучил экс-игрок клуба Гонсалес - ред.), то, я прошу прощения, но максимальная ставка, по которой рассчитывается единый социальный взнос, составляет или 40, или 50 тыс. грн. То есть, здесь не идет даже речи о ЕСВ, а речь идет о налоге с доходов граждан. И это уже зарплата не в конвертах, а в мешках. И не платится где-то около 20 тыс. долл. налогов в месяц. Это реальные деньги, которые могли бы идти на армию, на здравоохранение. Это недопустимо", - подчеркнул Ликарчук.

Эксперт по налоговой политике также добавил, что, в отличие от "Динамо", в Украине все же существуют футбольные клубы, которые исправно платят налоги.

"Существует же налоговая система. Почему одни платят, а другие нет? Я читал отчеты в прессе, и меня интересует следующее: у "Шахтера", например, зарплатные ведомости другие, достаточно объективные. Поэтому, почему "Шахтер" платит, а "Динамо" - нет? Это же все искажает конкуренцию, если все действительно так есть", - резюмировал он.

Напомним, что по зарплатным ведомостям игроков "Динамо" (Киев), которые есть в открытом доступе, футболисты клуба получают зарплату на уровне 18-20 тыс. грн в месяц.

При этом, как ранее сообщил прессе экс-динамовец Гонсалес, его реальная зарплата в "Динамо" достигала 110 тыс. долларов в месяц.

Двойная бухгалтерия клуба может указывать на попытку уклониться от уплаты налогов, считают эксперты.

На этот налоговый скандал уже отреагировали в ГФС Украины и начали соответствующую проверку.

Отметим, что обвинения в адрес киевского "Динамо" о возможных налоговых махинаций звучат уже не впервые.

В частности, речь идет о публикации в СМИ зарплатных ведомостей футболистов клуба за 2013-2015 годы. Из них следовало, что ФК за три года уклонился от уплаты около 30 миллионов долларов в бюджет, путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.

"Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках ", - сообщало тогда "Новое время".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.35
Bitcoin
$74,809.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.11
Золото
$3,048.10
Ethereum
$1,437.39