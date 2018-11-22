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Суркис прокомментировал налоговый скандал: зарплаты динамовцев на уровне 18 тыс. грн считает нормой

Суркис прокомментировал налоговый скандал: зарплаты динамовцев на уровне 18 тыс. грн считает нормой

Киев  •  УНН

 • 13129 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал налоговый скандал вокруг клуба. Он возразил, что его футболисты получают заработные платы в конвертах, но все равно попросил помощи в финансировании ФК. Об этом он рассказал в интервью журналу "Футбол", передает УНН.

По словам Суркиса, "Динамо" не показывает реальных гонораров своих игроков, чтобы "не начались Христовы походы в кабинет".

"Вот я перед вами, смотрю вам в глаза и говорю - мы все деньги переводим на личные счета игроков, никаких выплат в конвертах у нас нет. И претензий у налоговых органов к нам тоже нет", - отметил Суркис.

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Вместе с тем, президент "Динамо" добавил, что ждет финансовой помощи для клуба, которой попросил у президента ФФУ Андрея Павелко.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на зарплатные ведомости "Динамо" пришли к выводу, что клуб уклонился от уплаты налогов в течение трех лет на сумму примерно в 30 млн долларов.

Также напомним, что официальные гонорары динамовцев (с которых уплачены налоги в бюджет) декларируются ФК на уровне всего лишь 18-20 тыс. грн. Благодаря такому искусственному занижению официальных заработков клуб платит мизерный военный сбор: на уровне 830 тыс. грн (за 2017). В то время как ФК "Шахтер" за аналогичный период заплатил военный сбор на сумму 30 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрокам "Динамо" Суркиса зарплаты платят не в конвертах, а в мешках

Отметим, что ГФС действительно проверяла налоги "Динамо", однако ветераны АТО заявили о формальности такой проверки и призвали налоговиков разобраться с оффшорной компанией, через которую финансируется клуб.

В ГФС признали, что "Динамо" осуществляет ряд финансовых операций (в том числе и выплату зарплат) через Dynamo Kiev (Cyprus). Однако, налоговики фактически легализовали такую ​​схему расчетов с футболистами, заявив об отсутствии нарушений в "налоговой отчетности ФК".

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