Суркис прокомментировал налоговый скандал: зарплаты динамовцев на уровне 18 тыс. грн считает нормой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал налоговый скандал вокруг клуба. Он возразил, что его футболисты получают заработные платы в конвертах, но все равно попросил помощи в финансировании ФК. Об этом он рассказал в интервью журналу "Футбол", передает УНН.
По словам Суркиса, "Динамо" не показывает реальных гонораров своих игроков, чтобы "не начались Христовы походы в кабинет".
"Вот я перед вами, смотрю вам в глаза и говорю - мы все деньги переводим на личные счета игроков, никаких выплат в конвертах у нас нет. И претензий у налоговых органов к нам тоже нет", - отметил Суркис.
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Вместе с тем, президент "Динамо" добавил, что ждет финансовой помощи для клуба, которой попросил у президента ФФУ Андрея Павелко.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на зарплатные ведомости "Динамо" пришли к выводу, что клуб уклонился от уплаты налогов в течение трех лет на сумму примерно в 30 млн долларов.
Также напомним, что официальные гонорары динамовцев (с которых уплачены налоги в бюджет) декларируются ФК на уровне всего лишь 18-20 тыс. грн. Благодаря такому искусственному занижению официальных заработков клуб платит мизерный военный сбор: на уровне 830 тыс. грн (за 2017). В то время как ФК "Шахтер" за аналогичный период заплатил военный сбор на сумму 30 млн грн.
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Отметим, что ГФС действительно проверяла налоги "Динамо", однако ветераны АТО заявили о формальности такой проверки и призвали налоговиков разобраться с оффшорной компанией, через которую финансируется клуб.
В ГФС признали, что "Динамо" осуществляет ряд финансовых операций (в том числе и выплату зарплат) через Dynamo Kiev (Cyprus). Однако, налоговики фактически легализовали такую схему расчетов с футболистами, заявив об отсутствии нарушений в "налоговой отчетности ФК".