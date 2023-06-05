Британская разведка объяснила причины активизации атак россии "шахедами"

Детали

В течение мая 2023 года россия запустила более 300 иранских односторонних беспилотных летательных аппаратов серии "Shahed" (OWA-UAV) против Украины - это самое интенсивное использование этой системы вооружений на сегодня, отмечается в отчете.

россия, по мнению аналитиков, вероятно, запускает так много OWA-UAV (одномоторных средневысотных БпЛА большой дальности), пытаясь заставить Украину выпустить запасы ценных передовых ракет противовоздушной обороны.

"Вряд ли россия достигла особого успеха: Украина нейтрализовала не менее 90% дронов OWA-UAV, преимущественно используя свое более старое и дешевое оружие противовоздушной обороны и средства радиоэлектронного глушения", - указали в британской разведке.

В отчете отмечается, что россия также, вероятно, пыталась обнаружить и нанести удар по украинским силам далеко за линией фронта, однако, как и раньше, она очень неэффективна в поражении таких динамических целей на дальних дистанциях из-за плохих процессов наведения.

Дополнения

По данным Генштаба, общие потери противника БпЛА оперативно-тактического уровня с 24.02.2022 по 05.06.2023 ориентировочно составили 3189.

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