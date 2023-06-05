Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 210 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 210 350 осіб, 3848 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 05.06.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3848 (+11),
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- бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11),
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- артилерійських систем – 3567 (+12),
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- РСЗВ – 584 (+1),
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- засобів ППО ‒ 349 (+5),
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- літаків – 313 (+0),
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- гелікоптерів – 298 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),
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- крилатих ракет ‒ 1136 (+4),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7),
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- спеціальної техніки ‒ 484 (+5).
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Доповнення
Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.