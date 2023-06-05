Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 210 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 210 350 человек, 3848 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 05.06.2023 ориентировочно составляли:
-
- личного состава - около 210 350 (+410) человек ликвидировано,
-
- танков - 3848 (+11),
-
- боевых бронированных машин - 7523 (+11),
-
- артиллерийских систем – 3567 (+12),
-
- РСЗВ – 584 (+1),
-
- средств ПВО - 349 (+5),
-
- самолетов – 313 (+0),
-
- вертолетов – 298 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3189 (+14),
-
- крылатых ракет - 1136 (+4),
-
- кораблей/катеров - 18 (+0),
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 6312 (+7),
-
- специальной техники - 484 (+5).
-
Дополнение
Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.