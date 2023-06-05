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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 210 тысяч

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 210 350 человек, 3848 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 210 тысяч

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 05.06.2023 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 210 350 (+410) человек ликвидировано,
  • танков - 3848 (+11),
  • боевых бронированных машин - 7523 (+11),
  • артиллерийских систем – 3567 (+12),
  • РСЗВ – 584 (+1),
  • средств ПВО - 349 (+5),
  • самолетов – 313 (+0),
  • вертолетов – 298 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3189 (+14),
  • крылатых ракет - 1136 (+4),
  • кораблей/катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6312 (+7),
  • специальной техники - 484 (+5).

Дополнение

Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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