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Британська розвідка пояснила причини активізації атак росії "шахедами"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Активний запуск ворожих "шахедів" по Україні у травні пояснюється спробами рф виснажити ППО, але навряд чи росія досягла особливого успіху. Про це ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Британська розвідка пояснила причини активізації атак росії "шахедами"

Деталі

Впродовж травня 2023 року росія запустила понад 300 іранських безпілотних літальних апаратів серії "Shahed" (OWA-UAV) проти України - це найінтенсивніше використання цієї системи озброєнь на сьогодні, зазначається в звіті.

росія, на думку аналітиків, ймовірно, запускає так багато OWA-UAV (одномоторних середньовисотних БпЛА великої дальності), намагаючись змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони.  

"Навряд чи росія досягла особливого успіху: Україна нейтралізувала щонайменше 90% дронів OWA-UAV, переважно використовуючи свою старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони та засоби радіоелектронного глушіння", - вказали у британській розвідці. 

У звіті зазначається, що росія також, імовірно, намагалася виявити і завдати удару по українських силах далеко за лінією фронту, однак, як і раніше, вона дуже неефективна в ураженні таких динамічних цілей на далеких дистанціях через погані процеси наведення.

Доповнення

За даними Генштабу, загальні втрати противника БпЛА оперативно-тактичного рівня з 24.02.2022 по 05.06.2023 орієнтовно становили 3189.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти випустили рекордну кількість "шахедів" по Україні: сили ППО знищили 52 з 54 ворожих дронів

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