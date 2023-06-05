Британська розвідка пояснила причини активізації атак росії "шахедами"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Активний запуск ворожих "шахедів" по Україні у травні пояснюється спробами рф виснажити ППО, але навряд чи росія досягла особливого успіху. Про це ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
Деталі
Впродовж травня 2023 року росія запустила понад 300 іранських безпілотних літальних апаратів серії "Shahed" (OWA-UAV) проти України - це найінтенсивніше використання цієї системи озброєнь на сьогодні, зазначається в звіті.
росія, на думку аналітиків, ймовірно, запускає так багато OWA-UAV (одномоторних середньовисотних БпЛА великої дальності), намагаючись змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони.
"Навряд чи росія досягла особливого успіху: Україна нейтралізувала щонайменше 90% дронів OWA-UAV, переважно використовуючи свою старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони та засоби радіоелектронного глушіння", - вказали у британській розвідці.
У звіті зазначається, що росія також, імовірно, намагалася виявити і завдати удару по українських силах далеко за лінією фронту, однак, як і раніше, вона дуже неефективна в ураженні таких динамічних цілей на далеких дистанціях через погані процеси наведення.
Доповнення
За даними Генштабу, загальні втрати противника БпЛА оперативно-тактичного рівня з 24.02.2022 по 05.06.2023 орієнтовно становили 3189.
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