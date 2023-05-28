Окупанти випустили рекордну кількість "шахедів" по Україні: сили ППО знищили 52 з 54 ворожих дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Окупанти вночі випустили рекордну кількість "шахедів" по Україні. Силами ППО вдалося знищити 52 з 54 ворожих дронів. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, пише УНН.
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"У ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.
Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54!", - зазначили в Повітряних Силах.
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Там додали, що чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. У зоні відповідальності повітряного командування "Центр", було знищено більшість ударних дронів.
Також до відбиття атаки було залучено сили та засоби повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.
Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 "шахеди".
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