"Привітали" з Днем Києва: ворог завдав наймасованішої атаки дронами на столицю, знищено понад 40 "шахедів"

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"Чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня! Сьогодні ворог вирішив "привітати" киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БпЛА. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин!

За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів. (Остаточні дані - у звітах Генштабу і ПС)", - зазначили в КМВА.

Деталі

За інформацією, що уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.

Зокрема, в Голосіївському через збиття дронів:



уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну - госпіталізували;



виникло займання даху одного з ТРЦ;



виникла пожежа на території одного з будівництв;



також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1000 м. кв., є один постраждалий.



В Печерському районі загорівся дах будинку.

В Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Повідомляється, що на усіх місцях працюють відповідні екстрені служби.

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