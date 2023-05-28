"Привітали" з Днем Києва: ворог завдав наймасованішої атаки дронами на столицю, знищено понад 40 "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Ворог завдав наймасованішої атаки дронами на Київ з початку повномасштабного вторгнення, силами ППО було знищено понад 40 безпілотників. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
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"Чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня! Сьогодні ворог вирішив "привітати" киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БпЛА. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин!
За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів. (Остаточні дані - у звітах Генштабу і ПС)", - зазначили в КМВА.
Деталі
За інформацією, що уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.
Зокрема, в Голосіївському через збиття дронів:
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- уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну - госпіталізували;
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- виникло займання даху одного з ТРЦ;
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- виникла пожежа на території одного з будівництв;
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- також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1000 м. кв., є один постраждалий.
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В Печерському районі загорівся дах будинку.
В Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Повідомляється, що на усіх місцях працюють відповідні екстрені служби.
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