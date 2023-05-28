Переможемо та покараємо - Єрмак прокоментував нічну атаку на Київ

Цитата

"Історія України є давнім подразником для закомплексованих росіян.

Стародавній Київ. Український Київ… атака БПЛА.

Віримо в ППО. І, звісно, відповідальність ворога обов‘язково буде. Вони програють, а ми переможемо та покараємо", - написав Єрмак в своєму Telegram.

Доповнення

Внаслідок ворожого обстрілу, Київ зазнав руйнувань від падіння уламків, також є загиблий та поранений. Зокрема, наразі в Голосіївському районі локалізують пожежу на площі 700 м.кв.