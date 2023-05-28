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Переможемо та покараємо - Єрмак прокоментував нічну атаку на Київ

Київ • УНН

 • 1472653 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував нічну атаку ворога на столицю, зазначивши, що Україна переможе та покарає окупантів, пише УНН.

Цитата

"Історія України є давнім подразником для закомплексованих росіян.

Стародавній Київ. Український Київ… атака БПЛА.

Віримо в ППО. І, звісно, відповідальність ворога обов‘язково буде. Вони програють, а ми переможемо та покараємо", - написав Єрмак в своєму Telegram.

Доповнення

Внаслідок ворожого обстрілу, Київ зазнав руйнувань від падіння уламків, також є загиблий та поранений. Зокрема, наразі в Голосіївському районі локалізують пожежу на площі 700 м.кв.

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