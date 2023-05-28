Победим и накажем - Ермак прокомментировал ночную атаку на Киев

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"История Украины является давним раздражителем для закомплексованных россиян.

Древний Киев. Украинский Киев… атака БПЛА.

Верим в ПВО. И, конечно, ответственность врага обязательно будет. Они проиграют, а мы победим и накажем", - написал Ермак в своем Telegram.

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В результате вражеского обстрела, Киев подвергся разрушениям от падения обломков, также есть погибший и раненый. В частности, сейчас в Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 м.кв.