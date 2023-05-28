Ворожий обстріл Києва: що відомо на цей момент
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу, місто зазнало руйнувань від падіння уламків, також є загиблий та поранений. Про це пише УНН з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та Київську міську військову адміністрацію.
Деталі
У Печерському районі столиці внаслідок падіння уламків сталася пожежа на даху девʼятиповерхового будинку.
Крім того, внаслідок влучання уламків в 7-поверхову нежитлову будівлю в Солом'янському районі сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі. Одну людину було поранено (травми нижніх кінцівок), ще одна людина загинула. Інформація уточнюється.
Також, у Голосіївському районі столиці горить дах будівлі триповерхового складського приміщення. Всі служби працюють на місці. До того ж, в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків, виникло займання даху ТРЦ та пожежа на території будівництва.
В КМВА раніше писали, що в Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків на територію АЗС. Потім, вони спростували цю інформацію.
"Попередня інформація щодо падіння уламків на території АЗС не підтвердилася. Очікуйте на нові повідомлення", - написали в КМВА.
Віталій Кличко повідомив про пожежу на АЗС, тільки вже в Солом'янському районі.
"У Соломянський районі столиці, внаслідок падіння уламків БПЛА біля приміщення однієї з АЗС, госпіталізували жінку 35-ти років. Та загинув 41-річний чоловік", - зазначив він.
Доповнення
Віталій Кличко закликав всіх залищатись в укриттях через рух ворожих дронів з Обухівського району.
"Відбою тривоги в Києві ще немає! Перебувайте в укриттях. Рух групи БПЛА зафіксований ще з Обухівського напрямку", - зазначив він.
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