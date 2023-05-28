Сили ППО знищили понад 20 ворожих дронів, що рухалися на Київ - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня УНН. Сили ППО знищили понад 20 ворожих дронів, що рухалися на Київ. Про це написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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"Сили ППО знищили вже понад 20 БПЛА, що рухалися на Київ. Але на столицю йде нова хвиля дронів.
Залишайтеся в укриттях. Не нехтуйте своєю безпекою. Ніч буде складною", - написав Кличко.
Доповнення
Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок падіння уламків БПЛА, під час чергової атаки на Київ, загорівся дах багатоповерхівки.