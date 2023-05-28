Силы ПВО уничтожили более 20 вражеских дронов, которые двигались на Киев - Кличко

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"Силы ПВО уничтожили уже более 20 БПЛА, двигавшихся на Киев. Но на столицу идет новая волна дронов.

Оставайтесь в укрытиях. Не пренебрегайте своей безопасностью. Ночь будет сложной", - написал Кличко.

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Виталий Кличко сообщал, что в результате падения обломков БПЛА, во время очередной атаки на Киев, загорелась крыша многоэтажки.