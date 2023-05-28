Ворожа атака на Київ: вналідок падіння уламків БПЛА палає дах багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня УНН. Внаслідок падіння уламків БПЛА, під час чергової атаки на Київ, загорівся дах багатоповерхівки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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"Вибухи в Соломʼянському районі. Служби прямують на місце. В Святошинському районі працює ППО.
В Печерському районі пожежа на даху 9-ти поверхового будинку внаслідок падіння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце", - написав Кличко.
Доповнення
Мер Києва пізніше додав, що столиця зазнає масованої атаки ворога.
"Вибухи і пожежа в Голосіївському районі столиці. На Київ іде наступна хвиля БПЛА.
Залишайтеся в укриттях. Атака масована!", - зазначив він.
Нагадаємо
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Київській області вже є збиті цілі.